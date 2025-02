Claves del informe de la UIF: extracciones sin respaldo, depósitos injustificados y la respuesta de Jaldo

Tras la difusión de los informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el gobernador Osvaldo Jaldo, indicó que se trata de investigaciones preliminares que no implican un presunto desfalco en Banda del Río Salí. “Todos los conceptos del informe son hipotéticos. No acusa a ninguna persona ni determina figura delictiva, como así también no aporta más pruebas”, dijo el mandatario, al referirse a la pesquisa por presunto mal uso de fondos entre enero de 2023 y junio de 2024. “No hay ningún término (en el informe) que diga desfalco”, remarcó.