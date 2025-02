Cartas de lectores: la voz de la soberbia

La soberbia es un sentimiento de superioridad frente a otras personas. Las personas con soberbia, viven en un constante desafío emocional, pues se enfocan en convencer a las demás personas que ellos son lo más importante, los más exitosos, felices, etc.. Por esta razón, las personas que sufren de soberbia pueden verse envueltas en problemas emocionales como ansiedad, depresión e incluso adicciones. Los psicólogos consideran que la soberbia surge como consecuencia de otras condiciones que tiene la persona afectada, como: - Inseguridad y/o baja autoestima. - Necesidad de aprobación y reconocimiento. - Halagos extremos durante la infancia y adolescencia. Como ejemplos, podemos citar a un futbolista, que hace muy poco declaró que es el mejor jugador de la historia. También a nuestro Presidente, que se considera el mejor presidente de la historia de Argentina, cuando no hay elementos suficientes que certifiquen el título que se autoimpone, sino todo lo contrario. En mi criterio, de a poco van cayendo las máscaras y vamos conociendo a los actores con más precisión. “La soberbia incita a la persona a valorarse demasiado, enorgulleciéndose y creyéndose capaz de hacer cualquier cosa por encima de los demás e incluso de sus propias capacidades, de las circunstancias o mejor dicho los contratiempos que se presenten. Esta idea deriva directamente en que el soberbio ponga en detrimento a las demás personas, debido a que piensa que sus capacidades o que su valor no se equiparan al suyo”.