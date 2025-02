Cartas de lectores: Milei y las criptomonedas

A ver… contestando a la Sra. María Eugenia Ezquer (carta “Milei y las criptomonedas”, 24/02) le informo que no vivo en Narnia ni mucho menos. Tengo una profesión de 30 años en salud y cuarto año de Derecho , mi segunda carrera en mi Universidad Nacional de Tucumán. Parece que la hermenéutica no es su fuerte… todo lo que Ud. nombró está en debido proceso. Es lo que se busca con Javier Milei. Que vaya a debido proceso. Los activos de la señora ex presidenta están en cuentas de bancos argentinos, no en paraísos fiscales. El caso Nisman es sabido que no hubo homicidio. No hay pruebas. Le informo que Milei tuvo participación activa en esos activos… lo está comprobando el FBI. ¿País creíble? Jaaa… con este bufón, nunca… ¡Ah, y fue el primero en acomodar a su hermana, y el vocero, a toda su familia. ¿La recomendación de los libros de esos operadores? No, gracias… leo buena ficción. Ahora sí finalizo este debate.