De riesgos y desorden en ríos y balnearios

Fue llamativo observar que en todo lo que va del verano no se han habilitado las piletas en el predio municipal -público- del balneario “La Quebrada”, debido a que se rompió la bomba que se usaba para llenarlas, según explicó una encargada de mantenimiento, que añadió que no se la pudo arreglar “porque ya comenzábamos la temporada”. A esta explicación se añadieron los comentarios de los visitantes, que elogiaron la belleza del paisaje y la frescura de las aguas del río Lules pero criticaron que haya basura y vidrios -una niña se hizo un corte en un pie la semana pasada- y que no haya control de ruidos. “Poner música fuerte cuando hay familias y tomar alcohol no debería estar permitido”, dijo uno de los visitantes.