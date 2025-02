Vecinos de barrio Ciudadela Sur exigieron que la SAT cumpla con una resolución que le ordena brindar agua

Por su parte, Juan Carlos Quintana denunció que tiene que ir cuatro veces por semana a juntar agua a la plaza del Batrio Victoria. "Tengo que cargar un carrito porque no puedo hacer fuerza debido a un problema de cervical, pero no me queda otra opción. Esta situación ha hecho que se me queme la bomba de agua en mi casa. Incluso tengo un purificador y, si dejo el filtro una semana, sale negro. Vivo en el barrio hace 75 años y esto no era así. Este problema comenzó en los últimos años".