Tras recibir un gol, "Dibu" Martínez fue reemplazado en el entretiempo del partido que Aston Villa perdió 1-4 ante Crystal Palace

Antes que finalice el partido ya hay mucha preocupación, no sólo por ceder todos los puntos de local. También porque Martínez, no volvió a jugar en el segundo tiempo. Si bien en las redes sociales del club no hubo detalle de la razón del cambio, en varios sitios aseguran que el cambio fue precaución por una molestia muscular. La zona afectada sería los isquiotibiales de una de sus piernas. Sufren en Aston Villa y se preocupan en el staff de la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni.