Darío Monteros: “Si la Justicia lo solicita presentaremos toda la documentación correspondiente”

Durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, el funcionario explicó que se trata de un documento preliminar y que a ningún municipio le ha llegado una notificación formal. “En lo que me compete a mí, como ex intendente de Banda del Río Salí, no hay duda de que, si la Justicia lo requiere, tenemos todas las herramientas y la documentación para responder”, afirmó.