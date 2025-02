Criptogate: Crece la presión en Diputados para crear una comisión investigadora

Además de la creación de la comisión investigadora, el temario incluye los proyectos de interpelación presentados contra altos funcionarios del gabinete de Milei. Entre los citados figuran el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el vocero presidencial, Manuel Adorni. No obstante, no se incorporó el pedido de juicio político contra el presidente promovido por el kirchnerismo, el cual no ha logrado el consenso suficiente dentro de la oposición.