Jaldo dijo que el informe sobre Banda del Río Salí es preliminar y negó un desfalco

"Reconocemos el informe a pesar de que no hemos sido notificados, por lo tanto no conocíamos el contenido del informe. Sí sabíamos que este informe desde diciembre está circulando en Tucumán por mucho pasillos de los diferentes poderes del Estado hasta en algunos bares había fotocopias de este informe; o sea que como somos respetuosos de la ley, somos respetuosos de las instituciones de control, también queremos reciprocidad. No sé si corresponde que se notifique a las partes interesadas, pero a la Provincia ni a ningún municipio nunca se comunicó este informe", advirtió.