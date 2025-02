Dos leyendas de Newells dispararon contra el arbitraje tras el penal no cobrado contra Barracas: “Que desastre”

Esto generó bronca en toda la comunidad de la “Lepra”, y hasta se metieron dos figuras históricas. “¡Increíble el penal que no cobran! Qué desastre lo del VAR. En algunos partidos se cobran y en otros, no. Hay varios reglamentos en los partidos. Cuando las jugadas son para Newell’s el VAR no funciona!!! Cuando son para el rival si funciona y son todas claras! Qué desastre mamita querida”, disparó Maximiliano Rodríguez. “Jajajajajaja que vergüenza…mamita querida. Muy expuestos quedan así”, posteó, por su parte, Ignacio Scocco.