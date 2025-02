Microsoft lanzó silenciosamente su versión gratuita de la suite de Office

Limitaciones de la versión gratuita

Otra de las limitaciones que encontraremos al utilizar esta versión gratuita de Office es que algunas características no estarán disponibles. En particular, no se pueden instalar complementos, agregar una marca de agua, analizar datos, etc. El objetivo es ofrecer una versión básica de Office para los usuarios menos demandantes. Así, a los usuarios que desean funciones más avanzadas se les ofrece suscribirse a Microsoft 365 para poder usar estas funcionalidades.