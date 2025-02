Leonardo Cositorto habló desde la cárcel: "Me tienen miedo"

En Corrientes, 98 ahorristas denunciaron haber perdido aproximadamente US$ 170 mil por las operaciones fraudulentas de Generación Zoe. Aunque se estima que el total de damnificados asciende a 300 personas, con pérdidas cercanas a US$ 400 mil, la mayoría optó por no emprender acciones legales. Aquí, los jueces entendieron a Batista como el número dos de Cositorto y a Echegaray como la persona que desempeñaba un rol clave en la administración financiera de la organización.