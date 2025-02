Docentes tucumanos, en alerta: el costo del transporte y la incertidumbre salarial marcan el inicio del ciclo lectivo

Brito señaló que las paritarias aún no han sido convocadas formalmente, aunque esperan que esto ocurra en los próximos días. "Estamos aguardando la convocatoria del gobierno. Lo que se decida en esa negociación determinará si se inician o no las clases. No está en manos de los docentes tomar esa decisión, sino del gobierno y de la oferta que presenten", explicó.