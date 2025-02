Dos niños murieron por la detonación de una bomba de 25 años de antigüedad

“Sus padres se fueron a establecer en un terreno que antes era un campo de batalla y no sabían que había minas terrestres o municiones sin explotar enterradas cerca de sus casas”, dijo a The Guardian Heng Ratana, director general del Centro de Acción contra las Minas de Camboya, que determinó que se trataba de una granada propulsada por cohete después de analizar los fragmentos. “Es una pena porque eran demasiado jóvenes y no deberían haber muerto así”.