Aire acondicionado de día y de noche: ¿a qué temperatura ponerlo en los distintos momentos?

Otros consejos para usar el aire

Sin embargo, 28 grados puede ser una temperatura que no logre mitigar el calor tucumano. Según el medio Calor y Frío, Si nuestro aparato no dispone de modo nocturno, debemos programarlo a no menos de 24 grados centígrados, que es la temperatura recomendada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de España (IDAE,).