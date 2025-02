La polémica opinión de la hija de Yuyito González sobre Milei y Lali Espósito: "Nunca voy a bancar la violencia"

“Igual, te soy honesta. No estoy tan metida en lo que pasó. Entonces, no puedo opinar. No sé ni qué se dijeron, ni cómo fue la situación. Repito, yo no tengo nada en contra de nadie y banco que haya libre expresión y que si hay alguien que está en contra de ciertas medidas políticas y pueda alzar la voz con su influencia, que lo haga”, concluyó.