El síntoma poco común que ayudó a una mujer a descubrir su cáncer

"Desde octubre empecé a tener síntomas: sudores nocturnos y un gran sarpullido cada vez que tomaba una gota de alcohol", contó Lucy en una entrevista con Salford Now, un medio de la Universidad de Salford. Además de estos síntomas, Lucy se sentía más cansada de lo habitual, lo cual le preocupaba. "Fui al médico por primera vez en enero. No me sentía mal, pero pensé que debía hacerme un chequeo. En realidad, lo que más me preocupaba era el cansancio", explicó. Como bailarina, a Lucy le costaba distinguir entre el cansancio normal y algo más serio.