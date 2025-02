Huella digital temprana: un legado que puede ser peligroso

“Mi hijo nació un lunes por la noche y cuando desperté al otro día, en las redes sociales de la mitad de mi familia ya estaba publicada su foto. En ese momento decidí dos cosas: pedí que se me consultara antes de compartir sus fotografías, y que yo no lo haría”. La declaración pertenece a Ana María González, empleada administrativa y mamá de León, quien no se subió a una práctica que es cada vez más común.