Cartas de lectores: Milei y la criptomoneda

En contestación a la carta de la lectora Marcela Inés Rodríguez del 21/02, la verdad que cuando la leía me la imaginaba como la mujer que representa a la justicia “con los ojos vendados”; o viajando a “Narnia” con Axel; o subida a una palmera. Señora, me dice que estoy desinformada o mal asesorada; me parece que Ud no comprendió lo que nos pasó a los argentinos durante 40 años de populismo peronista y kirchnerista, lo cual nos llevó a un desastre colosal, “salvo” a los punteros, amigos, valijeros, ensobrados, corruptos y otros. Le pregunto: ¿los hoteles Hotesur y su lujo de 5 estrellas son fantasía? ¿Los U$S 5 millones de Florencia Kirchner que están en un banco privado son ahorros de su trabajo en Avon? ¿Los 800 millones y 27 propiedades de Máximo Kirchner son por agarrar la pala? ¿Los departamentos en Puerto Madero y el sur de Cristina son espejismo? ¿El asesinato del fiscal Nisman un día antes de acusarla fue suicidio? ¿El pacto con Irán no existió? Por todo eso y mucho más, no la puedo ver y en especial, porque este personaje “nos robó la dignidad”. Con respecto a los jueces que la juzgaron y condenaron, “gracias a Dios” que existen jueces honestos. Con respecto a nuestro presidente Milei, no le discuto que a veces es grosero y tiene un léxico poco apropiado, pero prefiero eso y no una ladrona que haciéndose pasar por abogada exitosa nos robó un PBI completo a los 45 millones de argentinos. Su arrogancia y descaro no tiene precedente ni parámetros. Milei “no robó”: sugirió sobre la cripto y le salió mal; la justicia investigará. Ud. dice que somos el hazmerreír; está equivocada. Somos un país que va rumbo al progreso, un país creíble, un país con fe y esperanza en un presidente que nos sacará del “barro” en el que nos metieron los peronistas kirchneristas, con sus aliados Cuba, Venezuela, Irán, China y otros. Un presidente que con su “motosierra genial” sacará a todos los ñoquis y acomodados de los cargos, que tendrían que ser concursados y meritorios. Sra. Rodríguez, le sugiero que lea los libros “La piñata “, de Alconada Mon; “Los dueños de la Argentina”, de Majul y “Juicio y Castigo”, de Alfredo Leuco, entre otros. ¡Viva la libertad! Por mí está finalizado este debate.