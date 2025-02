LIBRERAS #1: Librehada, de Lourdes Jiménez Ortíz

Confío en las ferias y los festivales literarios como espacios de interacción entre lectores. Son verdaderos hervideros de intercambio entre editores, autores, obras y lectores. Honestamente, no imagino mi trabajo sin ferias, dada las dificultades que se presentan para poder gestionar un espacio físico para la difusión de mis libros. Muchos lectores prefieren comprarme los libros en la feria que realizar compras online. Y no es por falta de confianza, ya que muchos me conocen personalmente, sino porque ellos quieren ver los libros, tocarlos, leer un par de hojas y compararlos antes de decidir cuál llevar. Lo cierto es que hay "algo" en la materialidad del libro que es irremplazable en relación a una foto o un vídeo. Y otra cosa que es cierta es que los lectores son clientes muy particulares. Incluso tengo muchos clientes que no usan redes sociales o se muestran reacios ante ellas.