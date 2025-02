He’s a Rockstar pone a prueba todo su potencial

El alazán que entrena Francisco Muratore compitó 14 veces en “las luces”, donde obtuvo tres victorias. Primero ganó sobre 1.600 metros, luego se impuso sobre 2.000 metros y el último éxito fue en el clásico “General Pueyrredón”, que se disputó sobre 3.000 metros. En esa oportunidad, relegó por dos cuerpos a Soñador Spring, en 3’9”87/100 para los tres kilómetros. “Creo que será clave el desarrollo de la competencia. A He’s a Rockstar le conviene que la prueba no se haga tan rápida en los primeros metros, para que no lo saquen de ritmo. No tengo dudas de que si viene cerca, en el final podrá mostrar todo su potencial”, indicó Salazar, que fue uno de los jinetes aprendices revelaciones del 2024 en Buenos Aires.