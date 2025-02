La soledad lejos del resentimiento y la queja

Eleonore May Sarton brilló como una de las autoras más relevantes del Siglo XX, pero por esos insondables caprichos de la literatura o, mejor, de quienes se ufanan de conocedores minuciosos de acá y de allá, ha sufrido y sufre los metálicos rigores de la desmemoria. Cuando no, del franco desdén. Empero, ni las obras consumadas ni sus hacedores propiamente dichos pueden borrarse de un plumazo o descartarse como quien barre las hojas de la vereda. Alguna vez, el filósofo argentino Juan Carlos de Brasi (a quien por extraña coincidencia en su país se le pagó con la cruel omisión, pero no ya en España en general y en Madrid y Barcelona en particular) observó que ni los premios ni la bambolla de los que detentan la vara hacen a una producción mejor o peor: “Una obra goza de un valor intrínseco. Inalienable. En cambio, la recepción y la venta son arbitrarias”.