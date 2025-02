"Generó una linda sensación de competencia", dijo Sánchez sobre la llegada de Pusineri a Atlético Tucumán

En cuanto a los cambios tácticos entre la etapa de Sava y la de Pusineri, el ex_Boca explicó que ambos entrenadores tienen ideas distintas pero que aprendió de ambos. “Con Facundo jugábamos mucho al mano a mano, con presión alta y sin perder marcas. Lucas me pide más orden defensivo y que me suelte más en ataque. En el partido contra Sarmiento sentí que pude aportar más ofensivamente y que no me quedó tan lejos el arco rival”, detalló.