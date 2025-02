Un fiscal avanza para investigar el caso $Libra

Reaparece Cristina: cita al Consejo Nacional del PJ

La ex presidenta Cristina Kirchner reunirá el lunes por primera vez al Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) para comenzar a diagramar la estructura del espacio de cara a las elecciones legislativas, que la tendrán como máxima referente del peronismo institucional. Con el sillón del PJ asegurado, la ex mandataria debe reorganizar al peronismo en medio de los chispazos con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien mostró respaldo a su conducción partidaria, pero no asistió a su asunción. El cónclave se llevará a cabo desde las 19 en la histórica sede de la calle Matheu 130, donde se darán cita 75 consejeros y los cinco vicepresidentes partidarios.