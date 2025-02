Conflicto Israel-Hamas: por el caso Bibas, la tensión tocó un punto extremo

En un mensaje en video, el primer ministro israelí denunció la brutalidad del grupo terrorista y su engaño en el proceso de entrega de cuerpos. “La brutalidad de los monstruos de Hamas no conoce límites -resaltó-. No solo secuestraron al padre, Yarden Bibas, a la joven madre, Shiri, y a sus dos pequeños hijos de una manera cínica e inimaginable, sino que además no devolvieron a Shiri junto a sus niños, sus pequeños ángeles, y en su lugar entregaron el cuerpo de una mujer gazatí”, afirmó.