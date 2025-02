Elecciones legislativas 2025: qué dijo Patricia Bullrich sobre la posibilidad de ser candidata

"Yo estoy afiliada al PRO, estoy trabajando en el gobierno de La Libertad Avanza. No lo he hablado si me voy a cambiar de partido", afirmó Bullrich. Y agregó: "Entré representando a millones de personas que me votaron y di un salto muy importante en la historia de la Argentina de decir 'voy a apoyar sin ningún condicionamiento a Milei'. Creo que tengo que conservar ese lugar".