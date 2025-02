Servían para llamar, hoy son joyas: ofrecen hasta U$S 200.000 por celulares “retro”

Las piezas más buscadas

- iPhone primera generación: fue lanzado al mercado en 2007. Se trata del primer teléfono móvil de Apple, y cuenta con una pantalla táctil de 3,5 pulgadas, botón físico en el medio y diseño minimalista. Algunos coleccionistas llegan a pagar hasta casi U$S 200.000 por él, como ocurrió en julio de 2023, cuando fue rematado por la casa de subastas LCG Auctions en Louisiana, Estados Unidos. El artefacto fue adquirido por un coleccionista cuyo nombre no fue revelado, quién pagó cerca de U$S 190.000 para hacerse con él.