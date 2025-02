Milei tiene la foto con el FMI y espera por el nuevo acuerdo

De todas maneras, esa negociación sigue siendo dura. ¿Los motivos? Las condiciones que se aplicarían en caso de dar el sí al nuevo convenio de la vieja deuda. Sucede que tanto el presidente de la Nación como su ministro de Economía, viene sosteniendo que no está en los planes de la Argentina devaluar, más allá de las exigencias externas. Pero su administración de Gobierno requiere entre U$S 10.000 millones y U$S 12.000 millones para fortalecer las reservas internacionales brutas del Banco Central, que ayer cerraron en U$S 28.553 millones. En este aspecto, hay otro indicio que cambió la cara al plan económico oficial: esas reservas mejoraron en U$S 192 millones con las compras que la entidad que preside Santiago Bausili hizo en el mercado de cambios. La otra cara de la moneda corresponde a las reservas netas, es decir, aquellas que están disponibles y que, según los analistas privados, se ubican con un saldo negativo cercano a los U$S 5.000 millones.