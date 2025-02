Cartas de lectores: Milei y criptomonedas

Leyendo el diario me encuentro con la carta “Milei y las criptomonedas” de la señora María Eugenia Ezquer (20/02), en la que vi mucha confusión y desinformación. El señor Presidente sí cometió delitos. Está en el Código Penal, artículos 210, 248, 256, 265; Art. 2 ley de Ética Pública; Art. 172, 173 inc 11. Amén de que el FBI ya investiga 37 denuncias penales y más de 200 civiles representados con el estudio jurídico Burwick Law, N.Y. La gente confió en él por su investidura, invirtió y desgraciadamente perdieron, hasta sus seguidores. La señora habla de la ex presidenta con mucho odio, cosa que nubla la razón. Le explico que hasta que la condena no sea firme, se aplica principio de inocencia. ¿Usted cree en serio lo que tres fiscales y jueces cooptados por Macri es Justicia verdadera? “Todos saben que a Cristina nunca pudieron probarle nada”… no lo dije yo, sino Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia (que no es santo de mi devoción). La oposición no sólo debe opinar; debe actuar. Habla de Áxel, que está haciendo una buena gestión con viviendas y enviando ayuda al sur por los incendios; la inseguridad es mundial, una problemática que está tratando de combatir en el monstruo que es provincia de Buenos Aires. Otra prueba contra Milei es el papelón que hizo con la “entrevista” con Jony Viale. Un desastre. Me avergüenza tener un Presidente que no está en sus cabales, que no acepta críticas o sugerencias, como un nene caprichoso, que quiere destruirnos; que quiere privatizar el Banco Nación, fondos de Anses, energía nuclear y satélites del Arsat a Blackrock. Que insulta, que amenaza a los que piensan distinto. Somos el hazmerreír del mundo. Espero que los argentinos dejemos de votar con bronca y apostar a un cambio que no nos beneficia nunca.