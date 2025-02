Cartas de lectores: Jorge Bulacia Soler (II)

En la nota “Persiste la tensión por la separación del ex director de la Orquesta Estable” (19/02) se expresa con total claridad lo acontecido. Cuando se cometen errores, se debe tener la suficiente honestidad para reconocerlos. Entre las contradicciones aparece esta: “La situación se expresó con más tensión el sábado 8, cuando tocó en el Teatro San Martín la Orquesta Latinoamericana el Concierto por la Paz. El director, que había tocado un día antes con la misma orquesta en Santiago del Estero, no pudo hacerlo en su provincia”. Aprobaciones publicadas como estas: “Llamativo o no, pero en las redes sociales hasta cantantes del Coro Estable se solidarizaron con el director y también músicos como Roberto Buffo. “Hay ensañamiento y proscripción laboral”, aseguró Buffo. “Ya se sabía desde hace meses, pero esto del Concierto por la Paz y que lo excluyan de la terna en un concurso, es tremendo”. “El sábado próximo pasado en el Teatro San Martín se llevó a cabo un concierto de la orquesta latinoamericana y pudimos disfrutar de un gran espectáculo. Lamentablemente nuestro director tucumano, Jorge Bulacia Soler, no pudo dirigir ya que las autoridades del Ente Cultural pusieron como condición para prestar la sala que el mismo no asista ni siquiera como espectador”, escribió en el Facebook Daniel Arrieta, miembro del Coro Estable desde hace aproximadamente 20 años. “Algunas prácticas debieran erradicarse y más viniendo de los que dirigen las áreas correspondientes”, agregó. “¡Es vergonzoso! Además, la saña con la que actúa habla de absoluta mediocridad en la gestión, no se discrimina (en el sentido más estricto de la palabra), en términos cualitativos, artísticos en este caso, en todo caso pareciera haber cierta animosidad”, escribió Pablo Carlos Labanda. “Realmente no puedo creer esta situación, es indignante, con lo que es profesionalmente Jorge Bulacia Soler , un excelente maestro, un músico superlativo, conocedor al detalle como director de conciertos de orquesta, y sinfónicos corales, las dificultades de la ópera, la dirección coral. Toda mi solidaridad para con él por la tremenda injusticia”, escribió Alfredo Luis Tiseira”. Mi permanente solidaridad con el Maestro Jorge Bulacia Soler , se refleja en mis reiteradas cartas publicadas por LA GACETA en las que expreso mis opiniones sobre las actuaciones de la Orquesta Estable bajo su conducción, las que tuvieron comentarios favorables de los lectores; por ello, es absolutamente incalificable su desvinculación al frente de la Dirección de la Orquesta Estable de la Provincia de Tucumán; las opiniones en su favor lo hacen merecedor a un trato profesional y humano. “Será justicia”