Así vive un tucumano la final de la Recopa Sudamericana

"No encontré Uber auto, así que me subí a uno moto", se lo escucha con voz aventurera en el audio de Whastapp. La ansiedad, más que nada, es por lo que vive. No porque en el vehículo de dos ruedas haya levantado grandes velocidades como lo hacía en su época de piloto en el Turismo Nacional, la máxima categoría de autos en la que compitió. "Llegué a la mañana. Fue muy difícil llegar porque hay mucha gente", contó Rodríguez.