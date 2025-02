"Nadie corre riesgo": Guillermo Francos intentó bajar el tono de sus críticas a Santiago Caputo

"Lo hizo de buena fe, no tiene ninguna relación económica ni comercial con el evento en particular", prosiguió, y se mostró confiado en que las acciones judiciales que se iniciaron por el criptogate en Estados Unidos, adonde viajó Milei estas horas, no afectarán al Presidente ni al Gobierno argentino. "No vemos ninguna preocupción por eso. Las operaciones son entre privados", recalcó.