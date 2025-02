Jaldo entregó equipamiento y vehículos para la Policía y el Servicio Penitenciario

“Se hizo mucho pero falta. Es verdad que venimos combatiendo el delito, la comercialización ilegal de las sustancias toxicas con resultados positivos, con grandes secuestros de drogas como cocaína y marihuana con récord de sustancias tóxicas. También como nunca no solo venimos deteniendo a los que trafica muerte sino que por primera vez los que comercializan droga en menor escala por la ley de narcomenudeo no solo se los detienen sino que la justicia tiene varias condenados encerrados en las cárceles que ya no saldrán a vender droga”, afirmó.