Cartas de lectores: torpezas

Desde el mismo momento que Milei juró en las escalinatas del Congreso dándole la espalda a él, nos dimos cuenta del desprecio a las instituciones e instaló el término “casta” despectivamente. En su lenguaje grosero e insultante a todo el mundo, produjo un divorcio que a la corta o larga se le volvería en contra. De tantas cosas que decía, que iba a aplicar la motosierra, guillotina al mejor estilo de María Antonieta, echar 120 funcionarios en un año, obligar que a su hermana tenga junto a los Menem, Caputo, el ministro sin cartera, Adorni y otros, hoy asistimos azotados al negocio financiero que el pueblo sí entiende lo provocado y alentado por él, diciendo que difundir no es lo mismo que alentar ese negocio. Allí están los resultados: nadie de su entorno habla; ni sabemos cómo termina. No culpes a la oposición de tus torpezas, las que no estabas preparado para afrontar.