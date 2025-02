Cartas de lectores: Milei y las criptomonedas

El 16/2, leyendo en LA GACETA sobre el caso del presidente Milei y las cripto, no podía creer sobre las reacciones de la oposición y el parecer dañino y miserable de estos personajes que solo desean que a este gobierno le vaya mal, para volver ellos y convertirnos en Venezuela. La opinión de Cristina Kirchner, condenada dos veces por ladrona y con varias causas más, tiene el tupé de decir: “Milei, confiaron en vos y perdieron, vos mismo operaste como gancho de una estafa digital”. Esta señora no tiene vergüenza ni pudor, ella estafó a millones de jubilados cobrando $38 millones como jubilada y $8 millones de desarraigo. Cristina Kirchner, no necesitamos de sus acusaciones, necesitamos verla con doble tobillera. Otro que tuvo el coraje de opinar fue el gobernador Kicillof, que dijo: “Milei fue promotor y parte de una estafa millonaria y a la vista de todo el mundo”. Señor Kicillof, antes de preocuparse por las cripto preocúpese de la seguridad de los bonaerenses que no pueden salir, los matan sin piedad y Ud. deje de comprar globitos y serpentina para bailes; su incoherencia es total. Otro personaje de ficción, Lousteau, pide que se hagan auditorías y dice que hay en el Congreso una comisión investigadora o si corresponde un juicio político. Senador, trate primero de organizar su partido UCR; Ud no es creíble. Y por último, la opinión de la CGT preocupada por lo que hizo el Presidente, dijo: “Una maniobra financiera”. ¡Se ve que la conocen! Como ciudadana argentina y en representación de jubiladas docentes, “confiamos” en el Presidente. Es un hombre de bien que no miente y se hace cargo de su error...Un error que no constituye una infracción penal porque no tuvo un fin especulativo ni beneficio económico. Señores opinadores y mal intencionados: nosotros a esto lo llamamos “el muerto se admira del degollado”; “el que esté exento de algún dolo que arroje la primera piedra”. Viva la libertad...