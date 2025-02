Liam Neeson vuelve con el thriller de acción “Implacable”

En “Implacable”, Neeson interpreta a un veterano del crimen que busca redimirse y reconstruir su relación con su hija; sin embargo, alejarse del mundo criminal no será tan fácil, ya que la organización para la que trabajó por más de 20 años no está dispuesta a dejarlo ir sin pelear. Lo que comienza como un intento por recuperar la relación con su hija Daisy y su nieto Dre, se convierte en una misión desesperada por hacer justicia. Enfrentando su propia mortalidad, Thug arriesga todo en una lucha en la que no hay segundas oportunidades.