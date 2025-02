¿Francisco podría dejar el Papado? La verdad detrás de su carta de renuncia

Aunque en diciembre de 2022 reveló que había firmado una carta de renuncia en caso de una incapacidad médica grave, en reiteradas ocasiones aclaró que no tiene planes inmediatos de dimitir. "No es una catástrofe: se puede cambiar de papa y no es un problema", afirmó en su momento, aunque enfatizó que su visión es que el ministerio papal es vitalicio.