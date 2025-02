Cartas de lectores: cuiden al Presidente

Es preocupante la situación por la que atraviesa el Presidente de la Nación. En estos últimos días dejó de manifiesto que está solo y eso es perjudicial para la República. Su posición en la opinión personal del mundo cripto le ocasionó graves problemas judiciales y su respuesta, en marcha atrás, fue que no había sido interiorizado. Vale recordar que él mismo se presentó ante el electorado en campaña como un exitoso economista y le creyeron. Para mal del Presidente de la Nación, en una entrevista periodística, claramente pactada y armada, con el hijo del reconocido periodista Mauro Viale, intentando revertir el bochorno cripto más ensuciaron con la maña que tanto se le critica a la política llamada casta. Cuiden al Presidente, por favor, no a Javier Milei; cuiden la investidura que por detrás hay un país ante el mundo; cuiden al Presidente de los argentinos, no al “León” de las “Fuerzas del Cielo”, que por detrás hay una sociedad que lucha por triunfar día a día; cuiden al Presidente de la Nación, sean serios, señores asesores, que por Twitter no se gobierna. Y si no pueden hablen con Javier Milei y avísenle que es el Presidente de los argentinos.