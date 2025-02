Cartas de lectores: el show de la política

La verdad es que hablar de los políticos argentinos es perder el tiempo; no le creo a ninguno, y muchos deberían estar presos. El caso Milei, el caso Fernández, el caso Fernández de Kirchner y un pueblo abatido, el cual está cansado de ver este espectáculo bochornoso, de culparse unos a otros sin dar explicaciones de nada. Medios de comunicación poco serios, periodistas afines de ideologías, y las redes donde están los fanáticos que insultan todo el día, cuando el fin de todo esto es la República Argentina. Este es un país que pudo ser grande y no lo fue; alguien tendrá la culpa, seguro, pero con todo esto que pasó con las criptomonedas es un golpe brutal a alguien que quiera invertir en un lugar así; yo si fuera empresario no lo haría; siempre los mercados argentinos han generado desconfianza en todo el mundo; gobiernos de izquierda y derecha, acá nadie tiene la culpa, todos se lavan las manos. Toda esta degradación de políticos deberán algun dia responder las injusticias y toda la corrupción y cosas extrañas que hicieron y luego hablan del Gral. San Martin o de hombres patrióticos como Juan Bautista Alberdi, al cual el Sr. Milei dice admirar pero desconoce muchas cosas. ¿Qué impacto tendrá este escándalo en el país? No lo sé, pero el pueblo lo va a pagar seguro. Espero que alguna vez la Justicia argentina tenga jueces imparciales y honestos para que toda esta impunidad que gozan estos personajes siniestros vaya donde tenga que ir.