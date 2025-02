Polémica por la entrevista: el Gobierno ratificó que no habrá cambios en el equipo de Milei

Por otro lado, al ser consultado sobre la postura de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no se ha manifestado sobre el escándalo de la criptomoneda, Adorni respondió: “Las declaraciones o no que pueden hacer terceros es una responsabilidad de terceros. Ella no habrá sentido la necesidad de manifestarse o lo hará más adelante. Nosotros no tenemos por qué opinar sobre lo que hacen los demás”.