Escándalo $LIBRA: Francos negó que Milei haya recibido dinero por la difusión de la criptomoneda

En una entrevista con la radio Mitre de Buenos Aires, Francos aseguró que conoce a Javier Milei desde hace muchos años y destacó su honestidad. “La gente juzgará. Lo conozco a Javier Milei hace muchos años. No he conocido a una persona más honesta que él”, afirmó el jefe de Gabinete, subrayando que el patrimonio del presidente al final de su mandato no será comparable con el de otros funcionarios. “El patrimonio que va a tener al final de su función no va a ser como el de otros funcionarios que empezaron con cero y terminaron con miles de millones de pesos”, expresó, en un claro intento por desligar al mandatario de cualquier tipo de malversación de fondos.