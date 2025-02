El delegado comunal desmintió las acusaciones de la comunidad indígena sobre la Fiesta de la Pachamama

Uno de los puntos más delicados que mencionó Caillou fue una situación que involucra a la actual Pachamama, doña Sofía Catalina, de 85 años. "Ella fue amenazada por el cacique porque había viajado a Cosquín sin pedirle permiso. Me pareció algo muy fuera de lugar. Estamos hablando de una persona autónoma, que representa a la Madre Tierra y que no necesita autorización para realizar actividades culturales", denunció. También reveló que el cacique le habría advertido a Doña Catalina que, debido a ese viaje, no sería considerada para continuar con su rol en 2025.