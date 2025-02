Grok 3: ¿Revolución o solo un espectáculo tecnológico?

Pero la potencia bruta no lo es todo. Lo realmente impresionante es lo que Grok 3 puede hacer con ese poder de cómputo. Durante su presentación, no solo resolvió ecuaciones matemáticas de nivel avanzado y escribió código como si fuera un desarrollador experto, sino que también planificó una misión completa a Marte en tiempo real ( XAI presenta Grok 3) y no estamos hablando de un simple cálculo teórico. Grok 3 analizó la trayectoria de ida y vuelta, estimó el consumo de combustible y diseñó estrategias de contingencia por si algo salía mal en el camino. Básicamente, hizo en segundos lo que un equipo de ingenieros espaciales tardaría meses en simular.