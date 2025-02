AUH 2025: hasta cuándo se puede presentar la libreta para cobrar el 20% retenido

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo e Hija que no presenten la documentación obligatoria, no podrán cobrar el complemento acumulado del año anterior, así como no podrán acceder a la Ayuda Escolar Anual. El organismo previsional resaltó cuál es la fecha límite para facilitar los papeles correspondientes.