El enojo de Jack Doohan por las preguntas relacionadas a Franco Colapinto: "Es un piloto de reserva"

Las dudas sobre la continuidad de Doohan no son infundadas, ya que el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, no garantizó su permanencia durante toda la temporada. En una entrevista con Le Parisien, fue categórico al respecto. “¡Lo único de lo que podemos estar seguros es de la muerte! Comenzaremos el año con Pierre (Gasly) y Jack, eso lo garantizo. Después, veremos a medida que avance la temporada. Si hay un piloto que no progresa, que no me aporta resultados, lo cambio. En la F1 no se puede ser emocional”, había declarado Briatore.