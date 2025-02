Djokovic fue contundente sobre la polémica por el doping de Jannik Sinner: “Hubo favoritismo”

“No es una buena imagen para nuestro deporte, eso es seguro. Una mayoría de los jugadores con los que he hablado en el vestuario, no solo en los últimos días, sino también en los últimos meses, que no están contentos con la forma en que manejó todo este proceso (para Sinner)”, señaló “Nole”, que se mantuvo 428 semanas como número uno del mundo.