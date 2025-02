Fonseca: de ser campeón Sub-16 en Tucumán, a rey del Argentina Open

La final

Si bien durante el partido Fonseca fue superior, no dejó de mostrar errores propios de su inexperiencia a éste nivel. De hecho el segundo set tuvo que definirse en el tie break, ya que no aprovechó los dos games de saque que le hubieran dado la victoria. Cerúndolo le quebró, se puso 5-5, pero no pudo mantener el saque y le dio otra oportunidad al brasileño para ser campeón. Volvieron a aparecer las dudas en Fonseca y Cerúndolo lo llevó hasta el tie-break.