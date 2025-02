Negocios con monedas digitales: las reacciones de la oposición

La líder del Partido Justicialista (PJ) nacional, Cristina Fernández de Kirchner, acusó a Javier Milei de inflar el valor de una criptomoneda privada aprovechándose de su investidura presidencial. “Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones mientras unos pocos (me juego la cabeza que todos los libertarios) hicieron fortunas con información privilegiada. Milei... ¡Vos mismo operaste como el gancho de una estafa digital!”, criticó la ex presidenta. Y agregó: “Y para colmo después decís que no estabas interiorizado. ¿No era que sos el mejor presidente de la historia? De autoproclamado ‘líder global’ a crypto estafador. Mirá a dónde nos trajiste con tu locura. Convertiste a la Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo Presidente. Esa es tu libertad de mercado... la del casino. Se te cayó la careta”.