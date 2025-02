Siete preguntas sobre el caso de milei y las cripto

Luego del mensaje de Milei, distintos actores políticos y usuarios advirtieron sobre la inestabilidad del activo digital y de un posible “rug pull”, que es un tipo de inversión donde se lanza un token atractivo para luego retirar los fondos y abandonar el proyecto, dejando a los inversores con tokens sin valor. En el lapso que estuvo activo el mensaje, se reportaron pérdidas millonarias para algunos inversores. Tras esto, el presidente aseguró en X que no tiene vinculación alguna con dicha actividad y que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”. “Luego de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet”, señaló Milei.