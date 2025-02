Libros recomendados

Historiador formado en las Universidades de Turín y Copenhague, investigador en el Museo de la Stasi (sigla del Ministerio para la Seguridad del Estado, órgano de la ex República Democrática Alemana), Gianluca Falanga ilumina con Los crímenes del Comunismo uno de los capítulos menos expuestos de la historia de los regímenes e idearios del siglo XX. La tragedia que precedió y continuó tras la segunda guerra mundial, de la que el nacionalsocialismo alemán y el nazismo como su expresión totalitaria tiene su origen en organizaciones políticas secretas, oscuras, promovidas en muchos casos o, incluso, directamente perpetradas por países europeos, tanto comunistas como capitalistas. Los derrotados en la segunda guerra mundial y los aliados que dieron origen a esa derrota. Sabemos. Ni Marx, Engels o Comte han sido responsables de los crímenes del comunismo, de los pogromos y purgas stalinistas, de las matanzas de Pol Pot o Mao, ni Einstein lo fue del Proyecto Manhattan, del genocidio de Hiroshima, ni Nietzche o Heidegger del holocausto judío. “Muerto Stalin -afirma el autor-, la dictadura no cesó. Durante decenios, las víctimas del terror no pudieron hablar de sus experiencias. Se difundió una cultura de la sospecha”. Falanga dispone la línea de tiempo de la progresión del deterioro mundial y de la paradoja de una sociedad internacional cada vez más consciente de los derechos de la humanidad y su consagración mediante organismos y tratados internacionales, sin que esto impida el progreso de la impiedad alimentada desde las grandes potencias cualquiera sea su origen.